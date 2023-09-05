Власть 05 сентября 2023, 13:33 Новые атаки дронов на Россию подтвердили террористическую сущность киевского режима — Захарова Захарова: новые попытки атаки дронов на РФ обнажили сущность киевского режима РИА «Новости»

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Очередные попытки атак украинских беспилотников на территорию России доказывают террористическую сущность украинского режима. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Не видеть ее больше невозможно», — констатировала она.

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По словам дипломата, неонацисты продолжают совершать преступления в отношении мирного населения регионов России, но теперь еще и активно применяют при этом западное вооружение, в частности ударные беспилотники и снаряды с обедненным ураном.