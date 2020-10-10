Новые антитеррористические требования ввели в России

При необходимости также будут устанавливать детекторы биопатогенов, уточнило агентство.

На официальном портале правовой информации последний документ правительства, касающийся противодействия терроризму, был опубликован 8 октября. Это постановление «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности». Документ касается безопасности в аэропортах.

Также в конце сентября правительство утвердило требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий министерства юстиции. Среди мер защиты зданий министерства указано предотвращение проноса «токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений».

Требования по противодействию терроризму существуют и для других министерств и ведомств.