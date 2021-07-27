Новую трамвайную ветку начали строить в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился начать строительство новой трамвайной ветки. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Глава города дал старт на разработку документации для строительства трамвайного депо», — рассказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. Работы начнутся в сентябре. Длина ветки составит более четырех километров и продлится по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей.