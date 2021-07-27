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    27 июля 2021, 17:48

    Новую трамвайную ветку начали строить в Екатеринбурге

    Дарья Морозова

    Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился начать строительство новой трамвайной ветки. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

    «Глава города дал старт на разработку документации для строительства трамвайного депо», — рассказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

    Работы начнутся в сентябре. Длина ветки составит более четырех километров и продлится по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей.