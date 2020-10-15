Матвиенко предложила выстроить новую систему отношений с ЕС

Матвиенко призналась, что ее уже не удивляют санкции, и она воспринимает их с юмором.

«Я согласна с оценками министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, которые он сегодня дал, что нам надо беречь наше чувство достоинства и не поддаваться на такого рода отношение к нам, на такие оценки России», — добавила председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, Россия готова к сотрудничеству по любым вопроса и призвала излишне не политизировать межгосударственные отношения.

ИА НСН напомнило, что Евросоюз намерен ввести антироссийские санкции после отравления Алексея Навального.