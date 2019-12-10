Новую резолюцию ООН «по милитаризации» Крыма назвали «абсурдной»

По его словам, Россия должна защищать свои законные границы, поэтому мысль о разоружении Крыма выглядит абсурдной.

Кангиев также заявил, что сейчас, по его мнению, происходит изменение отношения международного сообщества к вхождению Крыма в состав России, написала «Газета.ru».

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, предложенную Украиной. В документе от России требуют вывести войска с полуострова, а представителям международных организаций рекомендуют воздержаться от поездок в Крым без согласования с украинскими властями.

За принятие резолюции проголосовали 63 государства, 19 выступили против, 66 воздержались.