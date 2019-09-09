Новую льготу на транспортный налог могут ввести в Подмосковье

В сентябре состоится первое в осенней сессии заседание Мособлдумы. В проекте повестки уже около 15 вопросов, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Так, существует социальный законопроект. Он касается освобождения отдельной категории граждан от транспортного налога. На данный момент инвалид, имевший по медицинским показаниям на 1 января 2005 года право на обеспечение автомобилем, освобождался и от уплаты транспортного налога. Однако если этот же человек уже за свой счет приобрел другую машину, то льгота ему не полагается. В Московской области ситуацию хотят изменить.

«Своим законом мы этот момент хотим устранить — чтобы и от уплаты налога на тот или иной автомобиль такие граждане были освобождены», — отметил Игорь Брынцалов.

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Также председатель Мособлдумы добавил, что в приоритете будут законопроекты, касающиеся социальной сферы.

«Мы традиционно стараемся такие профильные документы рассматривать в первую очередь. Так, будет представлен законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на следующий год», — заключил Игорь Брынцалов.

Первое в осенней сессии заседание регионального парламента состоится в четверг, 12 сентября.