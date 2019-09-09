Новую льготу на транспортный налог могут ввести в Подмосковье
Так, существует социальный законопроект. Он касается освобождения отдельной категории граждан от транспортного налога. На данный момент инвалид, имевший по медицинским показаниям на 1 января 2005 года право на обеспечение автомобилем, освобождался и от уплаты транспортного налога. Однако если этот же человек уже за свой счет приобрел другую машину, то льгота ему не полагается. В Московской области ситуацию хотят изменить.
«Своим законом мы этот момент хотим устранить — чтобы и от уплаты налога на тот или иной автомобиль такие граждане были освобождены», — отметил Игорь Брынцалов.
Дополнительные льготы для многодетных семей появятся в ПодмосковьеПодробнее
Также председатель Мособлдумы добавил, что в приоритете будут законопроекты, касающиеся социальной сферы.
«Мы традиционно стараемся такие профильные документы рассматривать в первую очередь. Так, будет представлен законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на следующий год», — заключил Игорь Брынцалов.
Первое в осенней сессии заседание регионального парламента состоится в четверг, 12 сентября.