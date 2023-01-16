Власть 16 января 2023, 13:41 Новую концепцию внешней политики России утвердят без большого заседания Совбеза — Песков Пресс-секретарь Песков: концепцию внешней политики дополнят и утвердят указом президента РИА «Новости»

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Концепцию внешней политики России дополнят новыми положениями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин может подписать указ без проведения большого заседания Совета безопасности, сообщил ТАСС.

«На самом деле, может быть утверждено указом президента», — сказал официальный представитель Кремля на брифинге.

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Песков подтвердил, что проект обновленной концепции могут утвердить без проведения заседания Совбеза. По его словам, сроки не ставили — документ примут, когда внесут окончательные изменения и дополнения.

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На заседании Совбеза 21 декабря обсудили концепцию внешней политики, в качестве докладчика выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. В последний раз этот вопрос поднимали год назад.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее обвинил США и Евросоюз в провоцировании мирового конфликта, назвал Украину центром ультраправого экстремизма и сказал, что Россия и Китай борются за всеобщую справедливость.