Новосибирский губернатор пригрозил чиновникам увольнением за подпольные вечеринки

В Новосибирской области всех госслужащих пообещали наказывать за участие в незаконных вечеринках. Чиновникам грозит увольнение за несоблюдение противоэпидемических мер.

На оперативном совещании к подчиненным обратился губернатор региона Андрей Травников, слова которого привела пресс-служба администрации. Он указал на важность пресечения незаконных ночных корпоративов в преддверии новогодних праздников.

«Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения», — сказал Травников.

Дисциплинированность при соблюдении всех необходимых мероприятий, добавил губернатор, должны в первую очередь демонстрировать представители органов власти.

Глава региона заметил, что некоторые предприятия общепита и развлекательные организации намереваются вопреки ограничениям «организовывать предновогодние и новогодние подпольные вечеринки».

Он обратился к чиновникам и надзорным органам с просьбой собирать информацию для адресных рейдовых проверок.