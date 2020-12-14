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    14 декабря 2020, 08:46

    Новосибирский губернатор пригрозил чиновникам увольнением за подпольные вечеринки

    Александра Ломейко

    В Новосибирской области всех госслужащих пообещали наказывать за участие в незаконных вечеринках. Чиновникам грозит увольнение за несоблюдение противоэпидемических мер.
    Новосибирский губернатор пригрозил чиновникам увольнением за подпольные вечеринки

    На оперативном совещании к подчиненным обратился губернатор региона Андрей Травников, слова которого привела пресс-служба администрации. Он указал на важность пресечения незаконных ночных корпоративов в преддверии новогодних праздников.

    «Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения», — сказал Травников.

    Дисциплинированность при соблюдении всех необходимых мероприятий, добавил губернатор, должны в первую очередь демонстрировать представители органов власти.

    Глава региона заметил, что некоторые предприятия общепита и развлекательные организации намереваются вопреки ограничениям «организовывать предновогодние и новогодние подпольные вечеринки».

    Он обратился к чиновникам и надзорным органам с просьбой собирать информацию для адресных рейдовых проверок.