Новосибирский губернатор пригрозил чиновникам увольнением за подпольные вечеринки
На оперативном совещании к подчиненным обратился губернатор региона Андрей Травников, слова которого привела пресс-служба администрации. Он указал на важность пресечения незаконных ночных корпоративов в преддверии новогодних праздников.
«Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения», — сказал Травников.
Дисциплинированность при соблюдении всех необходимых мероприятий, добавил губернатор, должны в первую очередь демонстрировать представители органов власти.
Глава региона заметил, что некоторые предприятия общепита и развлекательные организации намереваются вопреки ограничениям «организовывать предновогодние и новогодние подпольные вечеринки».
Он обратился к чиновникам и надзорным органам с просьбой собирать информацию для адресных рейдовых проверок.