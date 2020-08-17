Новосибирский губернатор объяснил чиновникам, как надо общаться с жителями

Чиновники должны научиться нормально общаться с населением. Не нужно на просьбы соотечественников отвечать цитатами из законов. Такое заявление сделал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Ко мне обратился житель одного из сельских районов с рассказом об истории переписки с одним из наших коллег, передал толстую пачку копий обращений и ответов. <…> Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ», — рассказал Травников. Его процитировало РИА «Новости».

Мужчина, по словам главы региона, сравнил ситуацию с обслуживанием автомобиля. Как будто бы он приехал в сервис. Однако вместо того, чтобы провести ремонт, там ему дали брошюру с инструкциями.

Травников отметил, что чиновники не должны учить россиян законодательству. Их задача — помогать в решении существующих проблем. Надо себя корректно вести и во время личных приемов, и во время оказания государственных и муниципальных услуг, и при переписке, подчеркнул губернатор.

Ранее стало известно, что силовые органы проверят российских депутатов на двойное гражданство. Парламентарии и чиновники не должны обладать гражданством другой страны. Об этом говорится в Конституции РФ.