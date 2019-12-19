Новой пенсионной реформы не будет
Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации — нигдеВладимир Путин.
Президент России подписал законопроект о пенсионной реформе еще осенью 2018 года. С 1 января 2020 года пенсионный возраст для граждан страны увеличится на один год. Для женщин он составит 56 лет, а для мужчин — 61 год. Отмечается, что в следующие несколько лет возраст завершения трудовой деятельности будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев. Это продлится до 2028-го.
Сейчас власти страны завершили подготовку федерального проекта реформы накопительной пенсии. Он нужен для того, чтобы модернизировать накопления, которые были заморожены с 2014 года.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года.