Новой пенсионной реформы не будет

Президент России Владимир Путин отметил, что в ближайшее время в стране не планируют никакой новой пенсионной реформы. Такое заявление он сделал в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит в 15-й раз.

Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации — нигде Владимир Путин.

Президент России подписал законопроект о пенсионной реформе еще осенью 2018 года. С 1 января 2020 года пенсионный возраст для граждан страны увеличится на один год. Для женщин он составит 56 лет, а для мужчин — 61 год. Отмечается, что в следующие несколько лет возраст завершения трудовой деятельности будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев. Это продлится до 2028-го.

Сейчас власти страны завершили подготовку федерального проекта реформы накопительной пенсии. Он нужен для того, чтобы модернизировать накопления, которые были заморожены с 2014 года.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года.