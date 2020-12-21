Путин раскрыл свое новогоднее желание

Владимир Путин вечером в понедельник, 21 декабря, вышел на каток около Кремля, чтобы исполнить мечту девятилетнего Димы из Челябинской области в рамках акции «Елка желаний». Мальчик хотел прокатиться на коньках, побывать на Красной площади и посмотреть, как работает президент.

Российский лидер вместе с Димой провели хоккейную тренировку. Когда они уже прощались, то девочка, которая была одной из зрительниц спросила Путина, что он сам загадал перед Новым годом.

Сначала президент сказал, что он еще не решил, что именно пожелать, а потом ответил.

«Чтобы все были здоровы», — сказал он.

Владимир Путин не в первый раз принимает участие во всероссийской акции «Елка желаний». В ходе онлайн-марафона «Мы вместе» участники, куда входят известные политики и бизнесмены снимают с новогоднего дерева записки с мечтами. По традиции, российский лидер взял на себя выполнение нескольких желаний.

Кроме Димы президент в этом году помог еще одному мальчику. Десятилетний Саша с младенчества болеет сахарным диабетом первого типа. Он мечтал побывать в зоопарке и обнять панду. Российский лидер организовал для него закрытую экскурсию в московский зверинец.