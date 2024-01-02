Власть 02 января 2024, 02:11 Новогоднее обращение посольства США к россиянам оценили в Госдуме Депутат ГД Пискарев: обращение посольства США к россиянам — явная провокация РИА «Новости»

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Новогоднее обращение посольства США к россиянам — явная провокация и вмешательство во внутренние дела страны. Такое мнение озвучил депутат Госдумы, председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.

Парламентарий назвал заявление американских дипломатов, о том, что россияне заслуживают жить в мире и безопасности, циничным и лживым на фоне недавних терактов в Белгороде, к которым, по словам Пискарева, причастны консультанты из США.

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«Сообщение о готовности „к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего“ является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — добавил депутат.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что власти США не поощряют Украину атаковать мирное население России и не дают возможности для подобных атак.