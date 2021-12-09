Нового заместителя губернатора назначили в Волгоградской области

В администрации Волгоградской области произошли кадровые перестановки. На пост заместителя губернатора назначили бывшего руководителя ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» Юрия Седова. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на официальный сайт администрации региона.

В обязанности Седова войдет контроль работы нескольких комитетов: строительства, архитектуры и градостроительства, а также государственной охраны объектов культурного наследия. Вопросы, связанные с ЖКХ, будет решать другой заместитель губернатора - Олег Николаев.

Ранее Юрий Седов работал в строительном комитете Волгоградской области и возглавлял ГАУ ВО «Облгосэкспертиза». Он окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет.