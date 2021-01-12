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    12 января 2021, 14:04

    Нового спикера назначили в свердловской думе

    Дарья Морозова

    Марат Бареев стал новым спикером в думе Серова в Свердловской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    На эту должность претендовал также Дмитрий Попенов. Но 17 из 23 депутатов проголосовали за Бареева.

    «Официально он приступит к обязанностям с 13 января», — рассказали в думе.

    Известно, что Бареева поздравил с победой мэр города Василий Сизиков.

    Предыдущий спикер Альберт Юсупов ушел в отставку еще в ноябре прошлого года. Сейчас он занимает должность обычного депутата.