Нового спикера назначили в свердловской думе
Марат Бареев стал новым спикером в думе Серова в Свердловской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
На эту должность претендовал также Дмитрий Попенов. Но 17 из 23 депутатов проголосовали за Бареева.
«Официально он приступит к обязанностям с 13 января», — рассказали в думе.
Известно, что Бареева поздравил с победой мэр города Василий Сизиков.
Предыдущий спикер Альберт Юсупов ушел в отставку еще в ноябре прошлого года. Сейчас он занимает должность обычного депутата.