Нового спикера назначили в свердловской думе

На эту должность претендовал также Дмитрий Попенов. Но 17 из 23 депутатов проголосовали за Бареева.

«Официально он приступит к обязанностям с 13 января», — рассказали в думе.

Известно, что Бареева поздравил с победой мэр города Василий Сизиков.

Предыдущий спикер Альберт Юсупов ушел в отставку еще в ноябре прошлого года. Сейчас он занимает должность обычного депутата.