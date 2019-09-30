Кремль не ведет обсуждения повышения пенсионного возраста на три года. Такой темы на повестке дня не стоит. Так на вопрос журналистов с просьбой прокомментировать заявление члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского, отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — привело цитату представителя Кремля РИА «Новости». Песков предложил задать все вопросы авторам таких заявлений.

Информация о том, что правительство начало изучать вопрос нового повышения пенсионного возраста еще на три года появилась в СМИ накануне. В беседе с изданием «Свободная пресса» член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский заявил, что в данный момент идут «устойчивые разговоры» о таком шаге.

Это не первый слух, который распространился по поводу возможного повышения пенсионного возраста до 70 лет. Ранее о рабочей группе, которая занимается этим вопросом заявил депутат Госдумы Владимир Рашкин. Его слова привела «Независимая газета».

Правительство тогда же выпустило официальное заявление, в котором опровергло информацию о новом этапе пенсионной реформы.

С 2019 года в России началось поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. К 2028 году он должен составить 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.