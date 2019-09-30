Нового повышения пенсионного возраста не будет — Кремль
«Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — привело цитату представителя Кремля РИА «Новости». Песков предложил задать все вопросы авторам таких заявлений.
Информация о том, что правительство начало изучать вопрос нового повышения пенсионного возраста еще на три года появилась в СМИ накануне. В беседе с изданием «Свободная пресса» член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский заявил, что в данный момент идут «устойчивые разговоры» о таком шаге.
Это не первый слух, который распространился по поводу возможного повышения пенсионного возраста до 70 лет. Ранее о рабочей группе, которая занимается этим вопросом заявил депутат Госдумы Владимир Рашкин. Его слова привела «Независимая газета».
Правительство тогда же выпустило официальное заявление, в котором опровергло информацию о новом этапе пенсионной реформы.
С 2019 года в России началось поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. К 2028 году он должен составить 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.