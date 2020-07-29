Нового министра здравоохранения назначили в Свердловской области

Согласно статистике, область включена в пятерку регионов России с самым большим числом случаев заражения коронавирусом.

«Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона», — процитировал Куйвашева сайт RT.

По его словам, этим вопросом в статусе советника будет заниматься Андрей Цветков, который ранее был министром здравоохранения Свердловской области.