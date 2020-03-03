Прошлый врио Эльвира Мурахданова продержалась на данной должности три дня и ушла по собственному желанию.

За Марию Пермякову проголосовала большинство населения Астрахани. Она является коренной жительницей и у нее есть опыт работы в органах местного самоуправления на руководящих должностях, а также имеется предпринимательский опыт.