Нового мэра назначили в Астрахани — третьего за последние несколько месяцев
Мария Пермякова, выпускница волгоградского инженерно-строительного института, заняла должность мэра Астрахани. Она стала третьим главой администрации за несколько месяцев. Об этом написал «ФедералПресс».
Прошлый врио Эльвира Мурахданова продержалась на данной должности три дня и ушла по собственному желанию.
За Марию Пермякову проголосовала большинство населения Астрахани. Она является коренной жительницей и у нее есть опыт работы в органах местного самоуправления на руководящих должностях, а также имеется предпринимательский опыт.