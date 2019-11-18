Владимир Путин назначил нового главу столичного ГИБДД

Президент РФ Владимир Путин указом назначил начальником столичного управления ГИБДД Юрия Дроганова, ранее занимавшего должность и. о. руководителя управления.

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Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Полковник полиции Дроганов занимал пост и. о. начальника управления с апреля 2019 года после отставки начальник московского управления ГИБДД Виктор Коваленко. Он ушел с поста после ДТП на Можайском шоссе, в результате которого руководству московского управления было объявлено о неполном служебном соответствии.

До назначения врио Юрий Дроганов занимал должность заместителя руководителя столичного УГИБДД. Службу в органах внутренних дел начал с должности милиционера ППС. В 1990 году стал инспектором, с 1992 года — госавтоинспектором. В 1996 году начал занимать руководящие посты. В 2015 году получил был назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы.

Как сообщил Telegram-канал «Подъем», Владимир Путин подписал указ о назначении на пост первого замглавы замглавы управления на транспорте МВД России Дмитрия Демина.