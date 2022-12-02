Власть 02 декабря 2022, 19:23 Нового главу администрации Тулы выберут 25 января

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Нового главу администрации Тулы назовут 25 января. Данную информацию озвучили в ходе 43-го очередного заседания Тульской городской Думы. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

Комиссия, которая будет состоять из восьми человек, 10 января выберет двух кандидатов на должность. Четверых членов комиссии назначит губернатор Тульской области. Остальных выдвинет депутатский корпус.

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Каждый потенциальный кандидат на пост главы пройдет собеседование, а также продемонстрирует концепцию социально-экономического развития города.

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