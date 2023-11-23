Власть 23 ноября 2023, 15:27 Новое заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ пройдет в Петербурге Путин: заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ состоится в Петербурге РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин анонсировал очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ. Заявление об этом глава государства сделал, выступая на Совете коллективной безопасности организации в Минске, сообщило РИА «Новости».

«Очередное заседание совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге», — сказал Путин.

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В фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности остаются темы предотвращения угроз, которые связаны с разработкой и применением биооружия, указал президент России. Кроме того, внимание уделяют темам обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.

В саммите ОДКБ в Минске 23 ноября также принимают участие лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, уточнили в пресс-службе Кремля.