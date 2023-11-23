23 ноября 2023, 15:27
Новое заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ пройдет в Петербурге
Путин: заседание по борьбе с биооружием по линии ОДКБ состоится в Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал очередное заседание по борьбе с биологическим оружием по линии ОДКБ. Заявление об этом глава государства сделал, выступая на Совете коллективной безопасности организации в Минске, сообщило РИА «Новости».
«Очередное заседание совета запланировано в декабре в Санкт-Петербурге», — сказал Путин.
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В фокусе координационного совета ОДКБ по биологической безопасности остаются темы предотвращения угроз, которые связаны с разработкой и применением биооружия, указал президент России. Кроме того, внимание уделяют темам обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты.
В саммите ОДКБ в Минске 23 ноября также принимают участие лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, уточнили в пресс-службе Кремля.
Россия
Владимир Путин
ОДКБ
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