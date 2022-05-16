Региональные отделения ЛДПР попросили провести съезд для выбора нового руководства партии. Решения примут в ближайшие дни, заявил источник ТАСС.

«В центральный аппарат ЛДПР уже давно поступают предложения от регионалов партии. Активисты считают, что больше тянуть со съездом нельзя, партии нужно новое руководство», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что судьбоносные для ЛДПР решения примут уже в ближайшие дни.

Партийный съезд попросили провести в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Причиной смерти политика стала продолжительная болезнь. Его похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи россиян, а также президент Владимир Путин.

После смерти Жириновского в партии заявили, что не станут обсуждать кадровые вопросы в течение 40 дней. В пресс-службе партии уточнили, что временным руководителем станет глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Поминки Жириновского прошли в воскресенье, 15 мая.