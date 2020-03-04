    04 марта 2020, 22:21

    На Украине назначено новое правительство

    Арина Гудилова

    Верховная Рада утвердила новый состав кабинета министров. Список кандидатов, предложенный премьером Денисом Шмыгалем, поддержали 277 депутатов.
    На Украине назначено новое правительство

    Как пишет РИА «Новости», решение было принято на внеочередном заседании 4 марта.

    Место вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции занял экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко. На его место пришел Дмитрий Кулеба.

    Вице-премьером — министром цифровой трансформации — снова стал Михаил Федоров. Игорь Уманский назначен на должность министра финансов. Ранее он дважды был первым заместителем министра финансов, в 2009–2010 годах Усманский уже возглавлял ведомство.

    Министром обороны назначен генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Таран. С 2015 по 2016 год занимал пост первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В 2016 уволен в запас.

    Кабинет главы Минздрава теперь занимает известный кардиохирург Илья Емец. Кардиохирг уже исполнял обязанности министра в 2010-2011.

    Марина Лазебная возглавила министерство социальной политики Украины. В 2019 году она управляла государственной социальной службы, но продержалась всего полтора месяца и правительство Алексея Гончарука ее уволило.

    В новом правительстве свои посты сохранил глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

    Ранее Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Он сменил на этом посту Алексея Гончарука.