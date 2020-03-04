На Украине назначено новое правительство

Верховная Рада утвердила новый состав кабинета министров. Список кандидатов, предложенный премьером Денисом Шмыгалем, поддержали 277 депутатов.

Как пишет РИА «Новости», решение было принято на внеочередном заседании 4 марта.

Место вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции занял экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко. На его место пришел Дмитрий Кулеба.

Вице-премьером — министром цифровой трансформации — снова стал Михаил Федоров. Игорь Уманский назначен на должность министра финансов. Ранее он дважды был первым заместителем министра финансов, в 2009–2010 годах Усманский уже возглавлял ведомство.

Министром обороны назначен генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Таран. С 2015 по 2016 год занимал пост первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В 2016 уволен в запас.

Кабинет главы Минздрава теперь занимает известный кардиохирург Илья Емец. Кардиохирг уже исполнял обязанности министра в 2010-2011.

Марина Лазебная возглавила министерство социальной политики Украины. В 2019 году она управляла государственной социальной службы, но продержалась всего полтора месяца и правительство Алексея Гончарука ее уволило.

В новом правительстве свои посты сохранил глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Он сменил на этом посту Алексея Гончарука.