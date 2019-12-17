Новое правительство назначено в Кувейте

Новым главой МИД и вице-премьером стал Ахмед ан-Насир. Министром обороны — Ахмед Мансур аль-Ахмед ас-Сабах. Раньше он возглавлял управление по спорту. Главой МВД стал Анас ас-Салих.

Место главы Минфина заняла женщина — Марьям аль-Акиль. Ранее она была госминистром по экономическим делам, написал сайт газеты «Аргументы и факты».

Правительство Кувейта ушло в отставку 14 ноября. Глава государства распорядился, чтобы премьер и министры продолжили работать до формирования нового правительства.

Позже шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах, исполняющий обязанности премьер-министра Кувейта, отказался формировать новое правительство из-за обвинений в коррупции.