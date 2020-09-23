Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Новичок» никогда не разрабатывали и не производили в России. И в Советском союзе тоже к нему никто не имел отношения.

Такое заявление Захарова сделала в ходе брифинга, сообщаетофициальный сайт МИД РФ.

«Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием „Новичок“ никогда не осуществлялось», — сообщила представитель ведомства.

По ее мнению, яд, вероятно, могли произвести в Великобритании, Чехии, Словакии, Швеции или даже в США. Дипломат сделала акцент на Лондоне, который не мог сделать заключение об отравлении Скрипалей «Новичком», так как у них не должно быть его образца.

«Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца», — пояснила Захарова.

Также она напомнила, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры России об оказании поддержки российским следователям в рамках проводимой ими доследственной проверки. Поэтому Захарова считает, что никаких доказательств «российского следа» в отравлении Навального тоже нет.