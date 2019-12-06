Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в статье, опубликованной журналом «Энергетическая политика», констатировал стабилизацию топливного рынка страны за счет демпфирующего механизма. Кроме того, цены растут темпами значительно ниже инфляции.

Цены на бензин и дизельное топливо в России выросли Подробнее

Глава ведомства привел цифры — 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

По данным РИА «Новости», предсказал, что производство автобензина в 2019 году увеличится на 2% до 40,2 миллиона тонн. При этом, он ожидает, что объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше прошлого года.

На уровне аналогичного периода прошлого года останется глубина переработки нефти и газового конденсата.

«В целом за 11 месяцев 2019 года первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 0,7%, до 260,2 миллиона тонн, в ноябре — выросла на 2,2%, до 24,36 миллиона тонн», — написал Новак.

В статье он также одобрил введенный налоговый механизм, который позволил отказаться от соглашений с нефтяниками. По мнению министра, ситуация останется стабильной и в 2020 году. Внутренний рынок останется нечувствительным к резкому подорожанию нефти, если оно случится.