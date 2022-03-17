Новак заявил, что программу газификации должны выполнить в срок

Выполнение программы бесплатной догазификации не зависит от импорта, поэтому ее должны реализовать в поставленный срок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Реализация этой большой программы не зависит от импорта. Уже до конца года нам необходимо выполнить догазификацию владений в тех населенных пунктах, где уже есть газ», — привели слова Новака на официальном сайте правительства.

Сейчас у Единого оператора газификации находится в обработке 524 тысячи заявок на подключение газа. Из этого количества обращение уже заключили 266 тысяч договоров. Полностью выполнены чуть более 100 тысяч подключений. Такую цифру вице-премьер назвал низкой.

«Если до сих пор низкая активность по заявкам объяснялась зимним периодом, то теперь этот аргумент не актуален — мы будем следить, чтобы объем работ увеличивался и количество исполненных договоров росло», — отметил Новак.

Он добавил, что «Газпрому» и другим компаниям нужно активизировать свою работу по исполнению договоров. Проследить за этим вице-премьер поручил Минэнерго. Программа бесплатной догазификации должна быть выполнена до конца 2022 года.