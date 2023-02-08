Власть 08 февраля 2023, 11:16 Новак указал на востребованность российских нефтепродуктов в Европе вопреки санкциям Вице-премьер Новак указал на востребованность нефтепродуктов России в ЕС вопреки санкциям Unsplash

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Российские нефтепродукты до сих пор востребованы в странах Евросоюза. Например, 7 февраля два вида нефтепродуктов исключили из-под действия потолка цен. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, написал ТАСС.

«Вчера вышли еще одни изменения в регламент Евросоюза, исключения. Это еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты в Европе востребованы», — сказал он.

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По его мнению, политики ЕС показали, что их действия не поддаются логике. Вероятно, они сейчас думают над тем, как выйти из ситуации.

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Новак отметил, что исключения некоторых нефтепродуктов из-под ограничительных мер станет легализацией серых схем поставок топлива, они работают на протяжении долгого времени. Вице-премьер уверен, что нефтяная отрасль России и дальше будет нормально функционировать, несмотря на антироссийские санкции.

По его словам, Россия уже подписала контракты о поставках топлива на февраль. Ранее Европейский союз ввел эмбарго на поставку российских нефтепродуктов.