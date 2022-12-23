Власть 23 декабря 2022, 11:37 Новак спрогнозировал трудности для Европы в поиске новых поставщиков нефтепродуктов Вице-премьер Новак: ЕС ждут трудности с поиском альтернативных поставщиков нефтепродуктов Pxhere

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Странам Европы придется потрудиться для того, чтобы вместо российских нефтепродуктов из-за эмбарго на них найти других поставщиков. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во время интервью в эфире телеканала «Россия-24». Он предупредил, что цены при этом могут повыситься.

Вице-премьер напомнил о вступлении в силу с февраля следующего года эмбарго на поставки нефтепродуктов из России в Европу. По его словам, большой вопрос — чем заменит ЕС российские нефтепродукты.

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«Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, а Европе придется потрудиться, чтобы покрыть свой дефицит возникающий», — сказал он.

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Новак в интервью также заметил, что Россия выступает против потолка цен на российскую нефть, а также против любых ограничений в этой сфере. Вице-премьер добавил, что ответные меры российские власти уже почти согласовали.