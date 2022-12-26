Власть 26 декабря 2022, 09:10 Новак сообщил о планах России занять ключевое место на мировом рынке водорода Вице-премьер Новак: Россия планирует стать ключевым экспортером водорода в мире РИА «Новости»

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Россия сохранила планы стать крупным игроком на рынке водорода в мире, а также собирается заниматься его экспортом. Такое заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС.

«По-прежнему хотим стать крупными игроками на мировом рынке водорода и не отказались от планов по его экспорту», — сказал вице-премьер.

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Минэнерго РФ еще в феврале 2022 года подготовил комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики, согласно которой экспорт водорода из России в 2030 году может оказаться на уровне 2,2 миллиона тонн, при этом выручка от его продажи должна составить 12,7 миллиарда.

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Также в интервью Новак сообщил, что, несмотря на санкции, РФ в этом году нарастила поставки газа в Евросоюз до 19,4 миллиарда кубометров. Кроме того, российский производители нарастят к концу года экспорт нефти на 7,5%.