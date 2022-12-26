26 декабря 2022, 09:10
Новак сообщил о планах России занять ключевое место на мировом рынке водорода
Вице-премьер Новак: Россия планирует стать ключевым экспортером водорода в мире
Россия сохранила планы стать крупным игроком на рынке водорода в мире, а также собирается заниматься его экспортом. Такое заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС.
«По-прежнему хотим стать крупными игроками на мировом рынке водорода и не отказались от планов по его экспорту», — сказал вице-премьер.
Реклама
Минэнерго РФ еще в феврале 2022 года подготовил комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики, согласно которой экспорт водорода из России в 2030 году может оказаться на уровне 2,2 миллиона тонн, при этом выручка от его продажи должна составить 12,7 миллиарда.
Реклама
Также в интервью Новак сообщил, что, несмотря на санкции, РФ в этом году нарастила поставки газа в Евросоюз до 19,4 миллиарда кубометров. Кроме того, российский производители нарастят к концу года экспорт нефти на 7,5%.
Правительство РФ
Реклама
Реклама