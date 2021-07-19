Новак рассказал, когда Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти

На докризисный уровень добычи, с ее увеличением на 100 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, с учетом принятых 18 июля решений ОПЕК+, Россия сможет выйти в мае 2022 года. В этом и будущем годах будет получен 21 миллион тонн топлива. При средней цене 60 долларов за баррель, бюджет дополнительно получит свыше 400 миллиардов рублей.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. На состоявшейся встрече министры ОПЕК+ решили увеличивать нефтедобычу на 400 тысяч б/с до истечения всех ограничений. Сейчас они составляют 5,8 миллионов б/с от уровня октября 2018 года.

Новак сказал, что следующая встреча ОПЕК+ — «чтобы оценить ситуацию на рынке и, возможно, принимать какие-то корректирующие меры» — состоится 1 сентября. Он уточнил, что принято решение для рынка восстанавливать уровень докризисной добычи.

«Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года, и это позволит нам ежемесячно начиная с августа месяца увеличивать добычу на 100 тысяч б/с. Довольно большой объем, который позволит нам дать дополнительный объем добычи в течение этого года и следующего порядка 21 миллиона тонн», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Бюджет дополнительно получит более 400 миллиардов рублей. По словам Новака, это позволит восстановить инвестиционную активность не только нефтяной отрасли. Появятся новые заказы для промышленности, которые принесут дополнительные доходы субъектам федерации.

Вице-премьер также отметил увеличение спроса на нефть и нефтепродукты в связи с вакцинацией населения во всем мире.

«Скорректирован прогноз по росту мировой экономики до 5,5-6% в этом году. Это, конечно, те позитивные моменты, которые влияют на то, что рынок восстанавливается. На сегодня мы отмечаем дефицит на рынке, поэтому и принято решение, что необходимо ежемесячно увеличивать на 400 тысяч б/с», — подчеркнул Новак.

Цена на нефть марки Brent 5 июля обновила рекорд осени 2018 года. Фьючерсы с поставкой в сентябре торговались в понедельник по 77,04 доллара.