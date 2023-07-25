Власть 25 июля 2023, 00:34 Новак поддержал предложение об ограничении количества экспортеров бензина Вице-премьер Новак одобрил предложение Минэнерго об ограничении числа экспортеров бензина Pixabay

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Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложение Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина. Документ опубликовали на сайте правительства России.

«По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина», — сказано в сообщении правительства.

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Новак поручил Федеральной антимонопольной службе и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива, в том числе в рамках биржевых торгов.

Ранее об ограничениях продаж бензина писали в СМИ. По их информации, власти обсудили возможность сокращения числа экспортеров бензина из-за роста цен на топливо внутри страны. Также правительство утвердило перечень нефтеперерабатывающих заводов, которым разрешат продавать продукцию за границу.