Власть 08 февраля 2023, 10:26 Новак назвал стабильной ситуацию в нефтяной отрасли в России Вице-премьер Новак: нефтяная отрасль в РФ стабильно развивается несмотря на санкции РИА «Новости»

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Ситуация в российской нефтяной отрасли остается стабильной несмотря на эмбарго ЕС на поставку нефтепродуктов, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщил ТАСС.

Новак добавил, что Россия уже законтрактовала объемы поставок нефтепродуктов на февраль.

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«Мы, безусловно, будем смотреть, как ситуация будет развиваться с марта месяца в этой части», — сообщил вице-премьер.

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Он констатировал, что российские нефтепродукты по-прежнему востребованы в странах Евросоюза. На это указывает то, что накануне из-под действия потолка цен исключили два вида таких продуктов.

Ограничения сняли с нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, но за пределами страны. Кроме того, потолок цен не станут распространять на нефтепродукты, полученные при смешивании российских с зарубежными.

Китайские СМИ призвали Евросоюз продолжать смягчать санкции, отметив, что в противном случае инфляция продолжится, кризис на Украине затянется и все это ударит по самой Европе.