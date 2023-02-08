08 февраля 2023, 10:26
Новак назвал стабильной ситуацию в нефтяной отрасли в России
Вице-премьер Новак: нефтяная отрасль в РФ стабильно развивается несмотря на санкции
Ситуация в российской нефтяной отрасли остается стабильной несмотря на эмбарго ЕС на поставку нефтепродуктов, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщил ТАСС.
Новак добавил, что Россия уже законтрактовала объемы поставок нефтепродуктов на февраль.
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«Мы, безусловно, будем смотреть, как ситуация будет развиваться с марта месяца в этой части», — сообщил вице-премьер.
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Он констатировал, что российские нефтепродукты по-прежнему востребованы в странах Евросоюза. На это указывает то, что накануне из-под действия потолка цен исключили два вида таких продуктов.
Ограничения сняли с нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, но за пределами страны. Кроме того, потолок цен не станут распространять на нефтепродукты, полученные при смешивании российских с зарубежными.
Китайские СМИ призвали Евросоюз продолжать смягчать санкции, отметив, что в противном случае инфляция продолжится, кризис на Украине затянется и все это ударит по самой Европе.
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