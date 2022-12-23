Власть 23 декабря 2022, 11:10 Новак назвал стабильной добычу нефти в России Вице-премьер Новак: российские нефтяные компании перенастроили логистические схемы Ben Wicks / Unsplash

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Добыча нефти в РФ стабильна, заявил зампред правительства Александр Новак. В эфире телеканала «Россия 24» он добавил, что отечественные компании перенастроили логистические схемы.

По словам Новака, компании занялись перенастройкой логистических схем. Их представители также договорились о платежах. В нынешней ситуации, когда недружественные страны ввели санкции против России, страна переориентируется на другие рынки.

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«Прежде всего это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские страны, латиноамериканские страны — если речь идет о нефтепродуктах», — рассказал Новак.

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Из-за введения потолка цен на нефть Россия может снизить ее добычу на 500–700 тысяч баррелей в сутки в начале следующего года, отметил зампред правительства. По итогам 2022 года в России снизится объем добываемого газа примерно на 18–20%, добавил Новак. По его словам, 470 миллиардов кубометров голубого топлива направят на внутренний рынок.

Президент Владимир Путин анонсировал подписание указа об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Это случится 26–27 декабря, уточнил глава государства.