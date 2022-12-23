Власть 23 декабря 2022, 07:39 Новак допустил сокращение объемов добычи нефти в ответ на потолок цен Вице-премьер Новак допустил сокращение добычи нефти на 500-700 тысяч баррелей в сутки Zbynek Burival / Unsplash

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РФ планирует запретить поставки нефти в те страны, которые требуют исполнения введенного ЕС потолка цен, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» зампред правительства Александр Новак. По его словам, в ответ на недружественные действия страна может снизить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тысяч баррелей в сутки.

Зампред объяснил, что страна готова снизить добычу нефти в начале следующего года примерно на 5-7%. К этой мере прибегнут в ответ на требование государств соблюдать введенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть.

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Новак высказался и о добыче газа в России. По итогам 2022 года РФ сократит объемы его добычи на 18-20% — до 671 миллиарда кубометров. Из них 470 миллиардов направят на внутренний рынок, подчеркнул зампред правительства.

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«Да, есть падение добычи частичное в газовой отрасли, примерно на 18-20%, но наша газовая отрасль, тем не менее, в этом году добудет 671 миллиард кубометров газа, это тоже большой объем», — рассказал Александр Новак.

Ранее власти ЕС согласовали потолок цен на газ. Стоимость мегаватт-часа утвердили на уровне 180 евро.