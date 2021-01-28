Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года принята правительством РФ. Она направлена на эффективное использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Также цель плана — переход к интенсивному лесопользованию и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие страны. По словам Абрамченко, впервые документ объединил экономическую и экологическую задачи лесного комплекса.

Мы коренным образом пересмотрели подходы к стратегическому развитию всего лесного хозяйства. Если раньше лес рассматривался через призму промышленности и усиления доходности бизнеса, то сейчас в стратегии мы видим баланс интересов лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства с управлением лесными ресурсами страны с экологической, социальной точки зрения Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что необходимо перейти от модели, ориентированной на экспорт лесного сырья, к модели создания продуктов с высокой добавленной стоимостью. Реализация стратегии позволит увеличить вклад лесного сектора в ВВП страны в два раза, увеличить объемы производства пиломатериалов на 55%, древесно-стружечных плит — на 30%, фанеры — на 40%, бумаги и картона — на 30%, деревянных домокомплектов — на 60%

Кроме того, стратегия позволит сохранить и восстановить лесные ресурсы, «лесистость российской территории должна возрасти на 3%», резюмировали в пресс-службе Абрамченко.