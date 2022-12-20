Власть 20 декабря 2022, 18:20 Новая школа на 1100 мест открылась в Новосибирской области

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Школу на 1100 мест построили в Новосибирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на сайт правительства региона.

Площадь учреждения составила 18 тысяч квадратных метров. Там есть столовые, два спортивных зала, актовый зал, отдельный блок для учеников младших классов. Занятия для детей и подростков из поселков Восход и Каменка начнутся в школе со следующего года.

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Министр строительства региона Алексей Колмаков назвал школу «долгожданным, социально важным объектом и для Новосибирской области, и для конкретного населенного пункта».

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