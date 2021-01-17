Новая развязка в Одинцове и разгар вакцинации от коронавируса. Воробьев подвел итоги недели в Подмосковье

Жители Одинцовского городского округа получили дополнительный выезд в сторону Москвы. В новогодние праздники в Подмосковье не зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Прививки сделали уже больше 20 тысяч местных жителей, новые партии вакцины продолжают поступать в больницы. Итоги недели подвел губернатор Московской области Андрей Воробьев в программе «Вести Москва. Неделя в городе».

Транспортные развязки

Одинцово

Десятки тысяч жителей одного из самых густонаселенных районов ближнего Подмосковья — Одинцовского городского округа — получили дополнительный выезд в сторону столицы. Открылась транспортная развязка из Трехгорки на Северный обход Одинцова. Теперь каждый день смогут проезжать 10 тысяч машин.

Протяженность трассы — более четырех километров.

Новая развязка упростит выезд из Одинцова и разгрузит трассу М-1 «Беларусь».

«Долгое время ждали это событие, у людей уходило по 1,5–2 часа, чтобы выехать из Трехгорки. Сейчас это недоразумение ликвидировали. Но важно, что это не какой-то фрагмент нашей деятельности, это большая работа в рамках президентской программы по развитию московского транспортного узла», — рассказал Воробьев.

Мытищи

Также сейчас возводят путепровод, соединяющий западную и восточную части Мытищ. Новая дорога разгрузит одну из главных магистралей города — Олимпийский проспект. Работы продолжаются даже в снегопад.

Трасса состоит из четырех полос, ее длина — 150 метров.

Дороги области

В ближайшие месяцы в Московской области сдадут 15 крупных дорожных объектов, в том числе в Жуковском, Воскресенске и Солнечногорске.

«У нас, несмотря на ковид, строится достаточное количество развязок. И дальше мы проектируем их в тех микрорайонах, которые появляются в Московской области. Большая задача — опережающими темпами развивать инфраструктуру», — заявил Воробьев.

Коронавирус в Подмосковье

Источник фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

В госпиталях региона сейчас лежат около 10 тысяч пациентов. Каждый получает нужные медикаменты и процедуры.

В новогодние праздники не зафиксирован рост заболеваемости. По-прежнему свободна каждая третья койка.

«Мы не видим какого-либо всплеска, все штатно. Да, заболевание есть. Госпитализация за это время уменьшилась. Огромное спасибо врачам, потому что пока все отдыхали, скорая помощь, неотложная, врачи — все они находились на рабочих местах, в красных зонах. Наши стационары оказывают плановую помощь», — заявил глава Московской области.

Вакцинация

В Подмосковье сейчас действует 93 пункта вакцинации, записаться можно в любой через «Госуслуги», по телефону 122 или просто прийти в больницу.

«В январе будем активнее заниматься вакцинацией, все пункты развернуты, есть электронная запись, что позволяет всем, кто решился, кто готов, кому врач разрешил вакцинироваться, пройти эту процедуру и обезопасить себя», — отметил Воробьев.

Прививку сделали уже больше 20 тысяч местных жителей. В поликлиники завозят новые партии вакцины.