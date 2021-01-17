Новая развязка в Одинцове и разгар вакцинации от коронавируса. Воробьев подвел итоги недели в Подмосковье
Транспортные развязки
Одинцово
Десятки тысяч жителей одного из самых густонаселенных районов ближнего Подмосковья — Одинцовского городского округа — получили дополнительный выезд в сторону столицы. Открылась транспортная развязка из Трехгорки на Северный обход Одинцова. Теперь каждый день смогут проезжать 10 тысяч машин.
Протяженность трассы — более четырех километров.
Новая развязка упростит выезд из Одинцова и разгрузит трассу М-1 «Беларусь».
«Долгое время ждали это событие, у людей уходило по 1,5–2 часа, чтобы выехать из Трехгорки. Сейчас это недоразумение ликвидировали. Но важно, что это не какой-то фрагмент нашей деятельности, это большая работа в рамках президентской программы по развитию московского транспортного узла», — рассказал Воробьев.
Мытищи
Также сейчас возводят путепровод, соединяющий западную и восточную части Мытищ. Новая дорога разгрузит одну из главных магистралей города — Олимпийский проспект. Работы продолжаются даже в снегопад.
Трасса состоит из четырех полос, ее длина — 150 метров.
Дороги области
В ближайшие месяцы в Московской области сдадут 15 крупных дорожных объектов, в том числе в Жуковском, Воскресенске и Солнечногорске.
«У нас, несмотря на ковид, строится достаточное количество развязок. И дальше мы проектируем их в тех микрорайонах, которые появляются в Московской области. Большая задача — опережающими темпами развивать инфраструктуру», — заявил Воробьев.
Коронавирус в Подмосковье
В госпиталях региона сейчас лежат около 10 тысяч пациентов. Каждый получает нужные медикаменты и процедуры.
В новогодние праздники не зафиксирован рост заболеваемости. По-прежнему свободна каждая третья койка.
«Мы не видим какого-либо всплеска, все штатно. Да, заболевание есть. Госпитализация за это время уменьшилась. Огромное спасибо врачам, потому что пока все отдыхали, скорая помощь, неотложная, врачи — все они находились на рабочих местах, в красных зонах. Наши стационары оказывают плановую помощь», — заявил глава Московской области.
Вакцинация
В Подмосковье сейчас действует 93 пункта вакцинации, записаться можно в любой через «Госуслуги», по телефону 122 или просто прийти в больницу.
«В январе будем активнее заниматься вакцинацией, все пункты развернуты, есть электронная запись, что позволяет всем, кто решился, кто готов, кому врач разрешил вакцинироваться, пройти эту процедуру и обезопасить себя», — отметил Воробьев.
Прививку сделали уже больше 20 тысяч местных жителей. В поликлиники завозят новые партии вакцины.