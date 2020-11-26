Новая публикация переговоров Путина и Макрона осталась без внимания Кремля

«Нет. Не обратили», — ответил он на вопрос агентства.

Французское издание со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин предложил Макрону, чтобы Институт Пастера принял участие в производстве вакцины от коронавируса «Спутник V».

По данным сайта Кремля, российский лидер в ноябре дважды разговаривал со своим французским коллегой. 16 числа они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также вопросы сотрудничества по противодействию терроризму.

Тему коронавируса Путин и Макрон затронули в телефонном разговоре 7 ноября. Лидеры двух государств высказали заинтересованность в углублении сотрудничества по противостоянию коронавирусной инфекции, а также обсудили налаживание связей между российскими производителями и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что в ближайшее время в Россию приедет французская делегация, с которой пройдут переговоры по производству вакцины «Спутник V». Он отметил, что сотрудничество в этой сфере со странами Евросоюза идет достаточно тяжело, но фонд продолжает эту работу. РФПИ уже подал документы для регистрации своего препарата в Европейскую медицинскую ассоциацию.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее разработали в Институте имени Гамалеи. Препарат ставят в два этапа с разницей в 21 день. После инъекции в организме человека формируются антитела.