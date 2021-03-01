Новая программа поддержки предпринимателей появилась в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования. Она направлена на поддержку предпринимателей из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. Об этом говорится на сайте Кабмина.

На программу выделено 7,7 миллиарда рублей. В ней смогут принять участие как маленькие, так и крупные компании гостиничного, ресторанного бизнеса, а также работающие в сфере туризма, культуры, развлечений.

Какой кредит получит организация, будет зависеть от того, сколько в ней работают сотрудников. Максимальная сумма — 500 миллионов рублей. Деньги дадут заемщику при условии, что он в обязательном порядке сохранит как минимум 90% рабочих мест во время действия кредитного договора. Объем поддержки будет рассчитан исходя из МРОТ. То есть 12 792 рубля на каждого сотрудника в расчете на 12 месяцев.

В новом формате ставка составит 3%. Кредит возможно оформить на год с 9 марта по 1 июля 2021 года. Первые полгода заемщику не надо будет погашать долг и выплачивать проценты. Во втором полугодии оплачивать кредит можно будет ежемесячно.

Общественная организация «Опора России» подготовила предложения по мерам господдержки малого бизнеса на фоне эпидемии коронавируса.