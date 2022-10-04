Новая поликлиника появится в Измайлово в Москве | 360°

Власть 04 октября 2022, 21:38 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новая поликлиника появится в Измайлово в Москве

Читать 360tv в

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Измайлово до конца года завершится строительство поликлиники. Об этом сообщила НСН.

Реклама

Учреждение ежедневно смогут посещать до 750 человек. Оно уже готово на 85%, уточнил политик. Строители заканчивают фасадные работы и монтаж внутренних инженерных систем. Потом они займутся отделкой и устройством наружных инженерных коммуникаций. заключил Загрутдинов.

0 0 0 0 0 0