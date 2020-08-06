Новая комиссия по русскому языку разработает единые требования к словарям

Эта комиссия поможет сохранить развитие русского языка в РФ и за рубежом.

«Наша задача — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и мире. Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику», — отметил Мишустин.

Ее представителям предстоит разработать единые требования к созданию словарей, грамматик и справочников. Помимо этого важно будет повышать уровень подготовки специалистов, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.

Создать комиссию в марте поручил президент России Владимир Путин, напомнила «Русская планета». Глава государства дал такое поручение правительству по итогам заседания Совета по русскому языку в 2019 году. Тогда же он распорядился издать документ, утверждающий нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка.

В мае Минпросвещения разработало проект создания комиссии. Новый орган будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти и организаций, заинтересованных в сохранении, защите, развитии и продвижении русского языка за границей.