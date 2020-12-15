Нотариусы с 2021 года начнут работу онлайн
Об этом со ссылкой на документ сообщила газета «Известия». Директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин рассказал изданию, что новшество снизит издержки и для россиян, и для органов власти, так как взаимодействие с нотариусами почти полностью перейдет в онлайн.
После введения нового формата граждане на госуслугах смогут подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, получить сведения о личной электронной книжке волонтера, а также внести изменения в национальный реестр специалистов в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
В Федеральной нотариальной палате считают нововведение очень востребованным обществом. Рисков от его применения в палате не увидели. В Минюсте отметили, что поступивший из Минэкономразвития документ сейчас проходит правовую и антикоррупционную экспертизы.
Ранее за сохранение скидки в 30% на оплату государственных пошлин через портал госуслуги выступил президент РФ Владимир Путин.