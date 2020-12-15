Нотариусы с 2021 года начнут работу онлайн

Минэкономразвития России подготовило законопроект, позволяющий россиянам через портал госуслуг уже в первом полугодии 2021 года совершать нотариально значимые действия. Для того, чтобы сервис стал доступнее, будут произведены соответствующие корректировки.

Об этом со ссылкой на документ сообщила газета «Известия». Директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин рассказал изданию, что новшество снизит издержки и для россиян, и для органов власти, так как взаимодействие с нотариусами почти полностью перейдет в онлайн.

После введения нового формата граждане на госуслугах смогут подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, получить сведения о личной электронной книжке волонтера, а также внести изменения в национальный реестр специалистов в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

В Федеральной нотариальной палате считают нововведение очень востребованным обществом. Рисков от его применения в палате не увидели. В Минюсте отметили, что поступивший из Минэкономразвития документ сейчас проходит правовую и антикоррупционную экспертизы.

Ранее за сохранение скидки в 30% на оплату государственных пошлин через портал госуслуги выступил президент РФ Владимир Путин.