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    15 декабря 2020, 03:07

    Нотариусы с 2021 года начнут работу онлайн

    Анастасия Кукова

    Минэкономразвития России подготовило законопроект, позволяющий россиянам через портал госуслуг уже в первом полугодии 2021 года совершать нотариально значимые действия. Для того, чтобы сервис стал доступнее, будут произведены соответствующие корректировки.
    Нотариусы с 2021 года начнут работу онлайн

    Об этом со ссылкой на документ сообщила газета «Известия». Директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталий Злобин рассказал изданию, что новшество снизит издержки и для россиян, и для органов власти, так как взаимодействие с нотариусами почти полностью перейдет в онлайн.

    После введения нового формата граждане на госуслугах смогут подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, получить сведения о личной электронной книжке волонтера, а также внести изменения в национальный реестр специалистов в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

    В Федеральной нотариальной палате считают нововведение очень востребованным обществом. Рисков от его применения в палате не увидели. В Минюсте отметили, что поступивший из Минэкономразвития документ сейчас проходит правовую и антикоррупционную экспертизы.

    Ранее за сохранение скидки в 30% на оплату государственных пошлин через портал госуслуги выступил президент РФ Владимир Путин.