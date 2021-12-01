Глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что признание Крыма российским навредит отношениям Украины и Белоруссии. Его слова с порталом Pravda.ru обсудил специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев.

Суздальцев заметил, что сегодня через Украину проходит огромный канал контактов белорусского президента Александра Лукашенко с Западом. Он назвал белорусско-украинские отношения очень сложными, поскольку все коммерческие контакты Минска и Киева по поводу поставок топлива и электроэнергии сохраняются.

«Конфликт, который формально существует между ними, носит в большей степени имитационный характер. Киев демонстрирует солидарность с Западом, а Лукашенко пытается показать конфликт с Украиной, но при этом продолжает хорошо зарабатывать на торговле с Киевом», — добавил политолог.