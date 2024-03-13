Власть 13 марта 2024, 06:03 «Нос в кокаине». Путин раскрыл, с кем России проще договориться Путин: России проще договориться с теми, у кого «нос в кокаине» РИА «Новости»

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России будет проще договориться с лидерами, чей «нос в кокаине», чем с умными и влияющими на сознание общества людьми. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА «Новости» рассказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства объяснил, что умные люди уже задумались об изменении стратегии в отношении России. Вот и появились предложения о возобновлении переговорного процесса и поиске путей завершения конфликта.

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Люди с низменными принципами намного проще и безопаснее, подчеркнул Путин.

«С умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», — заявил президент.

Ранее российский лидер признался, что никому не верит, в том числе и в «честный договор» с Западом. Ему нужны четко прописанные гарантии, а не пустые обещания и доверительные разговоры с благими пожеланиями.