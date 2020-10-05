«Байден предложил нормальные варианты. Действительно, дебаты можно и отодвинуть, можно провести и онлайн», — заметил американист.

По его словам, Трампа бы не поняли, если бы он, будучи зараженным, не соблюдал определенные меры. Байдена бы тоже не поняли, если бы он потребовал проведения дебатов, добивая тем самым «поверженного» оппонента.

«Поэтому нормальная, предсказуемая стратегия, что у одного, что у второго», — добавил специалист.