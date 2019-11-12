«Норма для дураков»: депутат объяснил изменения в законе о нацистской символике

Во вторник депутаты Госдумы приняли во втором чтении изменения в закон, регулирующий изображение нацистской символики. Парламентарии разрешили демонстрировать, например, свастику, в творческих сферах, но только при условии осуждения нацизма. Депутат Госдумы Елена Драпеко объяснила «360», зачем эти корректировки.

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Изменения хотят внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», где прописан запрет на использование нацистской символики и атрибутики, так как это оскорбляет народ и память о жертвах. Корректировки подразумевают, что ограничение не будет распространяться на произведения искусства, в которых осуждается нацизм.

Депутат Госдумы Елена Драпеко более точно объяснила «360», почему закон претерпевает изменения. Драпеко назвала корректировки «законом от дурака». По ее словам, когда писали норму «Об увековечении Победы», никто не мог и представить, что под него попадут художественные фильмы или картины.

Но вдруг оказалось, что у нас таких дураков в России не так мало Елена Драпеко депутат Госдумы.

«Появились возбужденные уголовные дела в некоторых регионах, где ретивые прокуроры стали возбуждать дела против художников, которые изображали фашистов и фашистскую свастику, в фильмах появляются — за это стали возбуждать уголовные дела, ссылаясь на норму закона, что запрещена пропаганда. Они не различают пропаганду и осуждение через искусство. Поэтому приходится для таких вот дураков писать норму закона», — сказала Драпеко.

По словам депутата, закон — разрешение не пропагандировать, а бороться с фашизмом, изображая негативные стороны идеологии. Драпеко добавила, что в скором времени пройдет третье, окончательное чтение в Госдуме по поводу изменений в закон, в котором их примут.