Около 45% энергобаланса России сегодня составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в хоте выступления на климатическом саммите.

«Сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию, а уровень эмиссии парниковых газов атомных электростанций на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой», — передало РИА «Новости» его слова.

Также в рамках саммита глава государства заявил, что страна заинтересована в активизации международных усилий в области климата. Он также призвал наладить международное сотрудничество в мониторинге всех вредных выбросов.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко после послания Путина Федеральному собранию сообщила, что в России создадут национальную систему контроля за изменениями климата. Это поможит минимизировать уязвимости населения и отраслей экономики. По ее словам, в Сахалинской области уже реализуется эксперимент по контролю за климатическими изменениями.