«Низкий поклон нашим дедам и прадедам». Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу в селе Новопетровское

Хочу всех поздравить с праздником Днем Победы, с нашим священным праздником. Низкий поклон нашим героям, нашим дедам и прадедам, которые воевали. Берегите себя и только вперед Андрей Воробьев.

Парк Победы реконструировали в 2015 году. Комплекс представляет из себя небольшую выставку военной техники, которая расположена в сквере. Условно он делится на две части.

Первая посвящена героям-партизанам. В 1941 году в Ново-Петровском районе появились два отряда — «Отряд партактива» и «Сын». В первый входили работники партактива, а во второй — работники МВД и комсомольцы.

В декабре 1941 года 15 партизан попали в плен к фашистам. Их пытали, требуя выдать местонахождение остальных товарищей, однако они не сдались и погибли. После того как советские солдаты освободили село, тела 15 партизан захоронили в этом месте в братской могиле. Личности каждого из них установлены. Сейчас братская могила является объектом культурного наследия.

Вторая часть комплекса создана в память о воинах 1-й гвардейской танковой бригады генерал-майора Катукова. Именно эти солдаты освободили село в декабре 1941-го.

Там же расположен мемориальный танк с надписью «Лавриненко» и цифрой 52. Его установили в память о самом результативном танкисте советской армии — Дмитрии Лавриненко, который подбил 52 вражеских машины.

В 200 метрах от Парка Победы расположен мемориальный дом Кузнецовых. Семья, которая им владела во время войны, отдала свой дом советским солдатам, чтобы они смогли сделать мост-переправу для танков. После окончания Великой Отечественной войны здание построили заново — сейчас на нем размещена мемориальная табличка.