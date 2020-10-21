Никто не захотел становиться мэром Магадана

Похоже, что никто не хочет возглавить Магадан. Прием заявок в конкурсную комиссию по отбору кандидатов завершился 20 октября. Однако никто не выразил свое желание.

Как написало издание «Подъем», сам конкурс пройдет 23 ноября. Мэром города является Юрий Гришин. Однако, похоже, он тоже не собирается задерживаться на этом месте.

«Я продолжаю выполнять обязанности мэра. Думой будет объявлен новый срок проведения конкурса. Есть время определиться», — заявил Гришан. Его процитировало магаданское издание «Весьма».

Сам чиновник занял пост главы города в ноябре 2015 года. До этого он был заместителем и первым заместителем мэра Магадана. Об этом сказано на официальном сайте города.

Губернатором Магаданской области с сентября 2018 года является Сергей Носов. Ранее он был вице-губернатором Свердловской области и мэром Нижнего Тагила.