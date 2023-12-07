Власть 07 декабря 2023, 16:22 Никто не сможет затормозить развитие России — Путин Президент Путин заявил о невозможности остановить развитие России РИА «Новости»

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Способных остановить дальнейшее развитие России сил в мире не осталось. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Мы должны действовать широким фронтом, идти и смотреть только вперед. Прежде всего, в образовательной сфере, которая стала главным фактором роста экономики. Никто не сможет затормозить или остановить наше развитие», — сказал он.

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Путин отметил, что необходимо создавать инвестиционные, научные и образовательные программы в рамках БРИКС.

«Если мы начнем работать тем самым широким фронтом, будем помогать и поддерживать друг друга, то нам не помешают никакие ограничения. В этом сомнений у меня нет», — добавил президент.

Ранее глава государства подчеркнул, что никто и никогда больше не сможет назвать Россию «страной-бензоколонкой». Он отметил, что в последний год отечественная экономика показала огромный запас прочности.